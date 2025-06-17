https://news.day.az/society/1761231.html Вниманию водителей! - на этой дороге затруднено движение транспорта В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня на пересечении автодорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы в городе Баку, движение автотранспорта на данном участке будет частично ограничено. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Вниманию водителей! - на этой дороге затруднено движение транспорта
В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня на пересечении автодорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы в городе Баку, движение автотранспорта на данном участке будет частично ограничено.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В связи с текущими ремонтными работами водителей просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.
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