Вниманию водителей!

В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня на пересечении автодорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы в городе Баку, движение автотранспорта на данном участке будет частично ограничено.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с текущими ремонтными работами водителей просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.