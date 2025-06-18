В Азербайджане обновляют правила организации азартных игр

Вносятся изменения в правила организации или проведения азартных игр.

Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, положения обоих кодексов, касающиеся организации или проведения азартных игр, не будут распространяться на игры казино, организованные и проводимые в порядке, установленном законом "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".