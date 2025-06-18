Азербайджанские паратхэквондисты на тренировочном сборе в Анкаре

Сборная Азербайджана по паратхэквондо начала тренировочный сбор в Анкаре, который продлится до 28 июня

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, процесс подготовки проходит совместно со сборной Турции.

В тренировочном сборе, который проводит главный тренер Фарид Тагизаде, принимают участие Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (58 кг), Айхан Нуруев (58 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имамеддин Халилов (70 кг), Имран Багиров (70 кг), Орхан Джафаров (80 кг) и Самая Гасанова.