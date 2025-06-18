Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, посвященной 20-летию Судебно-правового совета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Глобальные вызовы в сфере судебного администрирования", посвященной 20-летию Судебно-правового совета Азербайджанской Республики

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции,

Приветствую вас по случаю начала работы международной конференции на тему "Глобальные вызовы в сфере судебного администрирования", посвященной 20-летию Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас свои наилучшие пожелания.

2025 год объявлен в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и Суверенитета". Конституция Азербайджанской Республики, подготовленная под непосредственным руководством общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и принятая всенародным голосованием 12 ноября 1995 года, заложив основу строительства в нашей стране демократического, правового государства, определила обеспечение прав человека как высшую цель государства.

Создание и развитие независимой судебной системы, являющейся одним из важнейших средств защиты прав человека, постоянно находятся в центре нашей государственной политики.

Учрежденный в 2005 году в рамках правовых реформ как самоуправляемый орган судебной власти Судебно-правовой совет сыграл особую роль в укреплении веры общества в правосудие. Так, за 20 лет своей деятельности он добился значительных успехов в расширении возможностей каждого гражданина обращаться в суд, повышении эффективности и качества правосудия, формировании судейского корпуса, обладающего высокими правовыми знаниями, внедрении новых информационных технологий в судебную деятельность и других важных направлениях.

В то же время развитие общественных отношений, стремительно растущая цифровизация и другие тенденции современной эпохи диктуют необходимость применения новых подходов к вопросам судебного администрирования.

Уверен, что дискуссии в ходе сегодняшней конференции внесут вклад в поиск ответов на глобальные вызовы в сфере судебного администрирования, повысив тем самым эффективность правосудия".