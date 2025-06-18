Азербайджан обсудил налоговое сотрудничество с одной из стран Европы

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в налоговой сфере.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Так, сегодня в рамках 29-й Генеральной Ассамблеи Организации европейских налоговых администраций (IOTA) в Баку начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли провел двустороннюю встречу с генеральным директором Налогово-таможенного совета Эстонии Райго Уукиви.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в налоговой сфере. Стороны обменялись опытом в целях своевременного выявления, оценки и предотвращения налоговых рисков, а также обсудили сотрудничество в области повышения качества услуг с использованием цифровых инструментов и стимулирования добровольных налоговых платежей, обменялись мнениями об инновационных подходах к совершенствованию механизмов сбора.

В конце встречи был подписан протокол, определяющий основы дальнейшего сотрудничества.

Было отмечено, что документ послужит дорожной картой для дальнейшей совместной деятельности налоговых администраций двух стран и будет способствовать развитию стратегического партнерства.