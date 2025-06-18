Иранские телеканалы взломали

Иранские телеканалы взломали. В эфирах звучат призывы свергнуть правительство

"Если вы видите перебои или странные сообщения при просмотре каналов, это связано с вмешательством противника в спутниковые сигналы", - заявили власти Ирана, передает Day.Az.

Утверждается, что взлом осуществлен Израилем.

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