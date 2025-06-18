Объявлены результаты вступительного экзамена, проведенного 1 июня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительного экзамена, проведенного 1 июня 2025 года по I и IV группам специальностей (включая географию для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе).

Как сообщает Day.Az, абитуриенты, участвовавшие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, графическими изображениями карточек и листов ответов, а также с критериями оценки по каждому заданию открытого типа (предполагаемые правильные ответы, решения и шкала оценивания) здесь.

Абитуриенты также могут узнать результаты экзамена, отправив код, указанный в пропуске на экзамен, на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 37 693 абитуриентов (31 167 человек по I группе, 6 526 человек по IV группе), подтвердивших заявки на участие в экзамене, 1551 человек (1 379 по I группе, 172 по IV группе) не явились на экзамен. 7 абитуриентов, участвовавших в экзамене, были исключены и их результаты аннулированы за нарушение правил.

Из 7986 абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе, 954 человека не явились на экзамен по географии.

Наивысший результат (400 баллов) по I группе специальностей показали 2 человека - Алиев Мирага Ихтияр оглу, выпускник средней школы №2 поселка Банкя Нефтчалинского района, и Исмаилов Алы Вяфадар оглу, выпускник средней школы №13 г. Гянджи, который показал наивысший результат (697,5 баллов) по I группе специальностей по сумме обоих этапов. На первом этапе экзамена он набрал 297,5 баллов.

Наивысший результат (400 баллов) по IV группе специальностей показали 5 человек - Алиева Фидан Аяз гызы - выпускница Технического и естественнонаучного лицея г. Сумгайыта, Гусейнли Ариф Парвиз оглу - выпускник средней школы №11 города Мингячевир, Алиева Ляман Васиф гызы - выпускница городской средней школы №8 Хачмазского района, Бабаев Анар Гурбан оглу - выпускник средней школы №129 города Баку, Халилова Айлин Рауф гызы - выпускница школы-лицея №220 г. Баку. Халилова Айлин Рауф гызы показала наивысший результат (697,5 баллов) по IV группе специальностей по сумме обоих этапов. На первом этапе экзамена она набрала 297,5 баллов.

Напомним, что на первом этапе экзамена максимально можно набрать 300 баллов, а на втором этапе - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 21 июня до 17:00 23 июня. Те, кто не зарегистрируется в указанный период, не смогут впоследствии обратиться в Апелляционную комиссию. В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подается обращение, написать содержание обращения и указать, какому пункту критерия оно соответствует. Если содержание обращения не указано в электронном заявлении, заявление не принимается и обращение не рассматривается.

Дополнительная информация о сроках выбора специальностей для абитуриентов, соответствующих условиям конкурса, будет предоставлена.