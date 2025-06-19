Создана комиссия по реализации проектов "Великого возвращения"

В целях координации деятельности соответствующих государственных органов (структур) при подготовке проектов "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и "II Государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" создана комиссия.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Кроме того, распоряжением в составе комиссии созданы и утверждены составы Рабочих групп по разработке Стратегии и Государственной программы.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.