Иранская ракета попала в крупнейшую больницу на юге Израиля

Баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, поразила больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Медучреждение - третье по величине в Израиле. Масштабы ущерба пока неясны, но на кадрах с места видно, что внутри здания слетела обшивка, сломаны некоторые стены, мебель разлетелась и выбило окна.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные паблики пишут о 30 людях с легкими ранениями. Всего с утра Иран выпустил около 20 ракет по Израилю - тревога была по всей стране. Атака началась с беспилотников, а потом ударили ракетами.

Тем временем в Иране район тяжеловодного реактора в Хондабе подвергся удару Израиля, угрозы утечки нет, передает агентство ISNA.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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