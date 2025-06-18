Банк Республика награждён за активное участие в донорстве крови!

Банк Республика удостоен награды за вклад в развитие донорства крови

Банк Республика, один из ведущих банков страны, реализующий множество социальных проектов, вновь был удостоен высокой награды.

Банк был отмечен специальной наградой "За активное участие и поддержку в организации донорства крови" на мероприятии, проведённом в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения по случаю Всемирного дня донора крови.

Банк Республика на протяжении многих лет в рамках своей стратегии социальной ответственности поддерживает инициативы, направленные на укрепление здоровья общества и улучшение благосостояния граждан. Коллектив банка активно участвует в добровольных акциях по сдаче крови, продолжая эту благородную миссию во имя помощи детям, страдающим от талассемии, гемофилии и лейкоза. Акции по сдаче крови, проводимые под девизом "Сдай кровь - спаси жизнь!", стали доброй традицией. Каждый год руководство и сотрудники различных подразделений банка добровольно присоединяются к этой важной инициативе.

Банк Республика призывает всех принимать участие в подобных акциях и оказывать поддержку нуждающимся, становясь донорами!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.