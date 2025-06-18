Председательство в ПА ОЧЭС перешло к Болгарии

Председательство в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло от Азербайджана к Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила нынешний председатель Ассамблеи и Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании ПА ОЧЭС в Баку.

Ранее мы сообщали, что участники заседания ПА ОЧЭС посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.