https://news.day.az/politics/1761375.html Председательство в ПА ОЧЭС перешло к Болгарии Председательство в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло от Азербайджана к Болгарии. Как передает Day.Az, об этом сообщила нынешний председатель Ассамблеи и Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании ПА ОЧЭС в Баку.
Председательство в ПА ОЧЭС перешло к Болгарии
Председательство в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло от Азербайджана к Болгарии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила нынешний председатель Ассамблеи и Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании ПА ОЧЭС в Баку.
Ранее мы сообщали, что участники заседания ПА ОЧЭС посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
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