https://news.day.az/politics/1761368.html Участники заседания ПА ОЧЭС посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана Участники 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) и ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова во время выступления на 65-й пленарной сессии в Баку.
Участники заседания ПА ОЧЭС посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Участники 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) и ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова во время выступления на 65-й пленарной сессии в Баку.
Она отметила, что делегаты ознакомятся с разрушениями на освобожденных территориях.
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Ранее мы сообщали, что в Баку проходит пленарная сессия ПА ОЧЭС.
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