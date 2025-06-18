Израиль призвал жителей Тегерана покинуть город

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне военного конфликта с Ираном призвала жителей Юго-Востока Тегерана немедленно эвакуироваться, поскольку в этом районе планируются авиаудары по военным объектам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице пресс-службы ЦАХАЛ в соцсети Х.

"Уважаемые жители города, в целях вашей безопасности и благополучия призываем вас немедленно покинуть указанную зону в 18-м округе Тегерана. Оставаясь в этом районе, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности", - отмечается в публикации.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.