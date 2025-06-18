Фархад Абдуллаев заявил о беспрецедентной силе и развитии Азербайджана

Процессы глобализации, изменение климата, конфликты, переход к эпохе искусственного интеллекта и другие разнонаправленные трансформации формируют новые вызовы, с которыми сталкивается современный мир.

Об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, выступая сегодня на Международном симпозиуме омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов прав человека", сообщает Day.Az.

Он отметил, что ситуация в мире сегодня остается сложной как в политическом, так и в экономическом плане.

"Многие государства сталкиваются с серьёзными политическими вызовами. Однако, несмотря на эти трудности, Азербайджан с каждым днем становится сильнее и, можно сказать, переживает свой самый могущественный период. Самым значимым достижением периода независимости стало освобождение оккупированных территорий и полное восстановление государственного суверенитета. Победа Азербайджана обеспечила восстановление прав и свобод, закрепленных в Конституции, а также безоговорочное распространение ее юридической силы на всей территории страны", - отметил Ф.Абдуллаев.