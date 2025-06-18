Назначены прокуроры в Шахбузский и Садаракский районы Нахчыванской АР

Согласно соответствующему приказу генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, прокурор Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Эмиль Абдуллаев назначен прокурором этого района на второй срок полномочий.

Как сообщает Day.Az, Э.Абдуллаев, принятый на службу в органы прокуратуры по конкурсу в 2005 году, ранее работал следователем в прокуратуре Садаракского района, прокурором-криминалистом следственного отдела Нахчыванской АР и помощником прокурора Нахчыванской АР по международным связям.

Другим соответствующим приказом генерального прокурора исполняющий обязанности прокурора Садаракского района Нахчыванской АР Рамиз Новрузов назначен на эту должность.

Р.Новрузов, принятый на службу в органы прокуратуры в 2003 году по конкурсу, ранее работал помощником прокурора Шахбузского района, старшим помощником и старшим следователем прокурора Шарурского района, заместителем прокурора Шарурского района и прокурором Шахбузского района.