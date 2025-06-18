Презентация новой книги от Центра обучения и развития CELT

В Баку прошла презентация национального учебника по английской литературе, подготовленного по инициативе Центра обучения и развития CELT и основанного на методике преподавания Кембриджского университета.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие руководители компании, а также известные ученые, писатели, деятели культуры и государства.

Было отмечено, что новый учебник не только способствует изучению английского языка на высоком уровне, но и предоставляет учащимся возможность познакомиться с историей, культурой, ценностями Азербайджана. Данный подход объединяет языковое образование с национальной идентичностью, создавая уникальную модель обучения. В рамках проекта внедрена система контроля домашних заданий на основе искусственного интеллекта, электронный мониторинг и платформа обратной связи. После каждых трех уроков проводятся тесты для регулярной оценки знаний.

Учредитель CELT Хайям Дамиров в интервью журналистам сказал: "Центр обучения и развития CELT стремится к тому, чтобы наши студенты, изучая английский язык, одновременно осваивали свою национальную историю, культуру и ценности. При поддержке Кембриджа мы предложили современное и качественное содержание учебного пособия. Самое главное отличие этого учебника в том, что ответы на экзаменационные вопросы не находятся в открытом доступе. Таким образом обеспечивается справедливость оценок и акцент делается не на механическое заучивание, а на реальные знания и понимание. Новое издание демонстрирует успешный синтез инноваций в азербайджанском образовании в соответствии с международными стандартами".

Следует отметить, что CELT, обладая 25-летним опытом, ставит своей главной целью предоставление высококачественного международного образования, способствующего академическому и профессиональному росту студентов. В CELT каждому учащемуся уделяется индивидуальное внимание, учебные группы ограничены максимум тремя людьми. Это повышает эффективность и продуктивность занятий. Частые занятия и увеличенное количество учебных часов позволяют глубже и устойчивее усваивать знания.

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