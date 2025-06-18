https://news.day.az/world/1761591.html

Израиль атаковал более 1000 целей в Тегеране

ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Тегеране. Об этом сообщили Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az. По сообщениям, в иранской столице были нанесены удары по более чем 1100 целям. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.