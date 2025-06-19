Иран продолжит непрерывные атаки на Израиль

Тегеран заявил о готовности непрерывно наносить удары по любым целям, связанным с Израилем, обвинив его в агрессии против Ирана и подчеркнув отсутствие каких-либо ограничений для подобных действий.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенант Абдулрагим Мусави.

Согласно информации, вчера Мусави посетил одну из военных баз Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и высоко оценил уровень боевой подготовки личного состава.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.