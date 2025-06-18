В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР назначен новый прокурор

Назначен прокурор в Кенгерлинский район Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, приказом генерального прокурора Азербайджана на эту должность назначен и. о. прокурора Кенгерлинского района Нахчыванской АР Ильгар Рзаев.

Отметим, что Ильгар Рзаев, принятый на службу в органы прокуратуры в 2008 году по конкурсу, ранее работал следователем и старшим следователем прокуратуры города Нахчыван, прокурором отдела прокуратуры Нахчыванской АР.