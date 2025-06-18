В Ханкенди откроется Центр обслуживания налогоплательщиков

Проводится работа по открытию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отвечающих современным стандартам центров обслуживания налогоплательщиков.

Об этом в среду сказал Day.Az главный юрист Государственной налоговой службы Азербайджана Шахрияр Гусейнов.

По его словам, в текущем году в городе Ханкенди планируется открытие первого такого Центра, отвечающего современным стандартам.

Отметим, что в настоящее время в разных городах и районах страны непрерывно функционируют 60 Центров обслуживания налогоплательщиков.