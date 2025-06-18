https://news.day.az/economy/1761491.html В Ханкенди откроется Центр обслуживания налогоплательщиков Проводится работа по открытию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отвечающих современным стандартам центров обслуживания налогоплательщиков. Об этом в среду сказал Day.Az главный юрист Государственной налоговой службы Азербайджана Шахрияр Гусейнов.
В Ханкенди откроется Центр обслуживания налогоплательщиков
Проводится работа по открытию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отвечающих современным стандартам центров обслуживания налогоплательщиков.
Об этом в среду сказал Day.Az главный юрист Государственной налоговой службы Азербайджана Шахрияр Гусейнов.
По его словам, в текущем году в городе Ханкенди планируется открытие первого такого Центра, отвечающего современным стандартам.
Отметим, что в настоящее время в разных городах и районах страны непрерывно функционируют 60 Центров обслуживания налогоплательщиков.
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