Иран сбил еще один израильский истребитель F-35

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили еще один истребитель F-35 израильской армии над районом Джавадабад города Варамин.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель администрации города Гусейн Аббаси.

Отмечается, что сбитый истребитель F-35 разбился неподалёку от Вармина.

По его словам, службы безопасности и военные в настоящее время расследуют детали инцидента, и в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее, 16 июня, официальный Тегеран заявил, что над Тебризом был уничтожен четвертый по счету израильский истребитель F-35.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.