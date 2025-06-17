https://news.day.az/society/1761171.html

Обнародована численность населения Азербайджана

Обнародована численность населения Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Отмечается, что численность населения страны с начала года увеличилась на 11 338 человек или на 0,1 процента, и по состоянию на 1 мая 2025 года достигло 10 236 227 человек. Новость обновляется