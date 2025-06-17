https://news.day.az/society/1761171.html Обнародована численность населения Азербайджана Обнародована численность населения Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Отмечается, что численность населения страны с начала года увеличилась на 11 338 человек или на 0,1 процента, и по состоянию на 1 мая 2025 года достигло 10 236 227 человек. Новость обновляется
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
Отмечается, что численность населения страны с начала года увеличилась на 11 338 человек или на 0,1 процента, и по состоянию на 1 мая 2025 года достигло 10 236 227 человек.
Новость обновляется
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