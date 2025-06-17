https://news.day.az/officialchronicle/1761136.html В Азербайджане будет разработано Положение о системе информации о качестве - Указ В Азербайджане будет разработано Положение о системе информации о качестве. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Азербайджане будет разработано Положение о системе информации о качестве - Указ
В Азербайджане будет разработано Положение о системе информации о качестве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить Положение о системе информации о качестве и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров также поручено утвердить в течение шести месяцев сумму, оплату и порядок использования платы за пользование системой.
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