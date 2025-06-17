В Азербайджане будет разработано Положение о системе информации о качестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить Положение о системе информации о качестве и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров также поручено утвердить в течение шести месяцев сумму, оплату и порядок использования платы за пользование системой.