В США приказали готовиться к участию в конфликте с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет приказал подготовиться к потенциальному присоединению вооруженных сил страны к текущим операциям Израиля, направленным на Иран. Такой исход событий вероятен, если американский лидер Дональд Трамп даст "зеленый свет" на участие в конфликте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также уточняется, что в Центральном командовании США разделились во взглядах на вовлечение американских военных в конфликт. Часть генералитета открыто поддерживает Израиль, им противостоят другие высокопоставленные должностные лица, в том числе и в администрации Трампа.