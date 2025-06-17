https://news.day.az/world/1760989.html В США приказали готовиться к участию в конфликте с Ираном Министр обороны США Пит Хегсет приказал подготовиться к потенциальному присоединению вооруженных сил страны к текущим операциям Израиля, направленным на Иран. Такой исход событий вероятен, если американский лидер Дональд Трамп даст "зеленый свет" на участие в конфликте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В США приказали готовиться к участию в конфликте с Ираном
Министр обороны США Пит Хегсет приказал подготовиться к потенциальному присоединению вооруженных сил страны к текущим операциям Израиля, направленным на Иран. Такой исход событий вероятен, если американский лидер Дональд Трамп даст "зеленый свет" на участие в конфликте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также уточняется, что в Центральном командовании США разделились во взглядах на вовлечение американских военных в конфликт. Часть генералитета открыто поддерживает Израиль, им противостоят другие высокопоставленные должностные лица, в том числе и в администрации Трампа.
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