Посол России поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского выступили сегодня Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана.

Как передает Day.Az, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, присутствовавший на мероприятии, поблагодарил нашу страну за оказанную помощь.

"Я хочу подтвердить, что когда в пятницу, я позвонил и обратился к азербайджанской стороне за помощью об эвакуации российских граждан, Президентом Ильхамом Алиевым моментально были приняты все решения и сегодня более 300 граждан России эвакуируются. Она продолжается и сейчас. Все это благодаря поддержке Азербайджана, который выделяет автобусы. Женщин и детей размещают в Баку и завтра они улетят в Москву.

Артисты, которые сегодня на сцене, приехали в Баку в 6 утра и, честно говоря, я думаю, что кто-то из них во время выступления попытается вздремнуть. Поэтому я рассчитываю, что наши аплодисменты их разбудят. Спасибо!", - сказал Евдокимов.

Напомним, что 15 июня министр культуры России Ольга Любимова написала в своем Telegram-канале, что все музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.