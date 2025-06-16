Рафаэль Физиев встретился с Гурбаном Гурбановым

В преддверии первого в истории Азербайджана турнира UFC Fight Night известный азербайджанский боец в смешанных единоборствах Рафаэль Физиев посетил базу футбольного клуба "Карабах", сообщили Day.Az организаторы.

В рамках визита спортсмен встретился с главным тренером команды Гурбаном Гурбановым, а также с одним из игроков клуба - Бахлулом Мустафазаде. Гурбан Гурбанов провёл для гостя экскурсию по стадиону и вручил ему памятный подарок - клубную футболку с номером 11. В свою очередь Рафаэль Физиев подарил главному тренеру официальные перчатки UFC.

После ознакомительной части визита Рафаэль Физиев и Бахлул Мустафазаде приняли участие в популярной футбольной игре "удар в штангу". Затем Физиев продемонстрировал футболисту несколько приёмов ударной техники.

Следует отметить, что фото- и видеоматериалы визита размещены на официальной странице UFC в Instagram, которая насчитывает 47,3 миллиона подписчиков.

Мероприятие стало ярким примером взаимодействия между представителями различных видов спорта и подчёркивает внимание, которое международные спортивные организации уделяют Азербайджану.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Участники предварительного карда выйдут в октагон с 20:00 на соревнованиях, которые пройдут в Baku Crystall Hall. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Во втором бою встретятся азербайджанский спортсмен Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, представляющий Чили. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.