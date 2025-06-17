Tesla в режиме автопилота выехала на железнодорожный путь и столкнулась с поездом

В Пенсильвании, США, автомобиль Tesla Model 3 застрял на железнодорожных путях и был задет поездом. Водитель заявил, что в момент инцидента машина находилась в режиме "автопилота". Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным экстренных служб округа Беркс, инцидент произошел, когда Tesla Model 3 объехала шлагбаум на железнодорожном переезде в районе улиц Саут-Халл-стрит и Колумбия-авеню, после чего застряла на рельсах.

Водитель успел покинуть салон автомобиля до того, как его задел проходящий поезд. В результате столкновения, по имеющимся данным, было повреждено боковое зеркало.

Комиссар пожарной службы распорядился остановить все железнодорожное движение, пока экстренные службы с помощью крана извлекали Model 3 с путей. Эвакуацию автомобиля осуществила компания Spitlers Garage & Towing, которая и опубликовала несколько фотографий с места происшествия в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Компания Tesla заявляет, что все ее автомобили, выпущенные с 2016 года, рано или поздно будут способны к полностью автономному вождению после обновлений программного обеспечения. Однако на текущий момент эта функция еще не реализована.