Израиль за ночь нейтрализовал десятки иранских дронов

За минувшую ночь ВВС Израиля сбили около 30 иранских беспилотников, направленных на Израиль.

Об этом во вторник сообщает Day.Az, со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, большинство дронов были нейтрализованы на границах Израиля, а несколько из них были сбиты в районе Голанских высот.

Кроме того, на официальной странице ЦАХАЛа в соцсети X опубликовано изображение, на котором зафиксирован момент поражения одного из дронов израильским военным вертолетом.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.