Пезешкиан озвучил позицию Ирана по ядерной программе

Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия, однако не боится никого в использовании ядерной энергии.

Как сообщает Day.Az, об этом, выступая в парламенте Ирана на заседании, посвященном вотуму доверия новому министру экономики и финансов заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, Иран имеет право использовать ядерную энергию и проводить исследования в интересах своих граждан, и никто не может отнять у него это право - страна будет решительно отстаивать его и не боится никакой силы.

Пезешкиан отметил, что в соответствии с политикой, объявленной Верховным лидером Ирана, страна проводила косвенные переговоры с США.

"Иран продолжал процесс переговоров. И это еще раз доказывает, что Иран не гонится за ядерным оружием. Однако американская сторона вопреки международным правилам разрешила Израилю атаковать Иран", - добавил он.

Отметим, что пять раундов косвенных переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошли 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял Сейед Аббас Арагчи, американскую - специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Переговоры проходили в Маскате (1-й, 3-й и 4-й раунды) и Риме (2-й и 5-й раунды).

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.