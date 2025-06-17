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Удары Ирана по Тель-Авиву: над городом поднимается дым - ВИДЕО

Дым поднимается над Тель-Авивом после ракетного удара Ирана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По первым сообщениям, пострадали не менее пяти человек. Представляем вашему вниманию данное видео: В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.