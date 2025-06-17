Готова ли Армения к миру на Южном Кавказе?

Южный Кавказ переживает период относительного спокойствия и постконфликтного восстановления после многолетней нестабильности. Однако перспективы устойчивого мира остаются неопределенными - в первую очередь из-за нежелания Армении подписать окончательное мирное соглашение с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, эта тема стала центральной в недавнем выпуске политической программы "Реальный мировой порядок", подготовленной аналитическим центром Baku Network. Ведущий Эльнур Энвероглу обсудил ситуацию с американским политологом, экспертом по Южному Кавказу профессором Питером М. Тейсом.

Тейс выразил обеспокоенность состоянием политических институтов Армении, обвинив правительство Пашиняна в коррупции и некомпетентности, а Армянскую церковь - в подрыве усилий по примирению. По его словам, церковь продвигает раскольнические идеи, мешающие региональному сотрудничеству.

Он также заявил, что демократические институты в Армении ослабли, а Пашинян тратит крупные суммы на лоббизм в Европе ради улучшения имиджа.

Эксперт отметил, что мирный процесс может продвинуться, если оппозиция в Армении займет более активную и конструктивную позицию. По его мнению, армянская оппозиция должна открыто выступать за мир с Азербайджаном как путь к безопасности и развитию.

Тейс также подверг резкой критике Минскую группу ОБСЕ, назвав ее устаревшей, а также обвинил ЕС и США в пассивности по отношению к внутренним проблемам Армении. Он призвал Евросоюз усилить давление на Ереван, чтобы тот стал более прозрачным и готовым к сотрудничеству.