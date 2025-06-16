МИД РФ обратился к россиянам, эвакуирующимся из Ирана

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть страну наземным маршрутом через пограничный переход "Астара" в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал МИД РФ.

Для выезда из Израиля доступны соседние государства - Египет (погранпереход "Менахем Бегин"/Таба) и Иордания (погранпереход "Шейх Хусейн").

При этом в МИД РФ обращают внимание, что из-за действующего в Азербайджане карантинного режима граница с Ираном временно закрыта.

Российские дипломаты также рекомендуют находящимся в Израиле и Иране гражданам России избегать приближения к военным и другим государственным объектам для собственной безопасности.

Ночью 13 июня Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основной целью атаки на Тегеран являлись объекты ядерной инфраструктуры. Несмотря на это, есть жертвы среди мирного населения. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала мобилизацию резервистов из критически важных подразделений.

В результате атаки Израиля были убиты начальник штаба КСИР Хоссейн Салами, генерал Голям-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, который с 2011 по 2013 год возглавлял Организацию по атомной энергии.