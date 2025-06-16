https://news.day.az/tourism/1760914.html

Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня

AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения. Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений. Это следующие направления: