Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня

AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений.

Это следующие направления:

 

• Баку - Тель-Авив - Баку (с 18 по 30 июня)
• Баку - Тегеран - Баку (с 19 по 30 июня).