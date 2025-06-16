https://news.day.az/tourism/1760914.html Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения. Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений. Это следующие направления:
• Баку - Тель-Авив - Баку (с 18 по 30 июня)
Рейсы из Баку в Тегеран и Тель-Авив приостановлены до конца июня
AZAL, руководствуясь приоритетом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и оперативно принимать необходимые решения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", принято решение о временной приостановке рейсов по ряду направлений.
Это следующие направления:
• Баку - Тель-Авив - Баку (с 18 по 30 июня)
• Баку - Тегеран - Баку (с 19 по 30 июня).
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