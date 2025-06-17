Каллас предостерегла США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию конфликта.

Как передает Day.Az, ее слова приводит Bloomberg.

По ее словам, "всем ясно", что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, но лучшим способом для этого является дипломатия, а не силовые меры.

"Когда дело дойдет до вмешательства Соединенных Штатов, то это определенно втянет регион в более широкий конфликт. Это не в чьих-либо интересах", - предупредила Каллас.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.