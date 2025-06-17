https://news.day.az/sport/1760996.html Президент "Фенербахче" в Баку Президент стамбульского клуба "Фенербахче" Али Коч находится в Баку. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, он был замечен в вечернее время в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Пока неизвестно, с какой целью известный турецкий бизнесмен и спортивный функционер прибыл в столицу Азербайджана.
Президент "Фенербахче" в Баку
Президент стамбульского клуба "Фенербахче" Али Коч находится в Баку.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, он был замечен в вечернее время в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Пока неизвестно, с какой целью известный турецкий бизнесмен и спортивный функционер прибыл в столицу Азербайджана.
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