Президент "Фенербахче" в Баку

Президент стамбульского клуба "Фенербахче" Али Коч находится в Баку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, он был замечен в вечернее время в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Пока неизвестно, с какой целью известный турецкий бизнесмен и спортивный функционер прибыл в столицу Азербайджана.