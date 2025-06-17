Грандиозное шельфовое облако появилось в Италии

Грандиозное шельфовое облако появилось у побережья Италии

Как передает Day.Az, захватывающие дух кадры опубликованы в Телеграм.

Такие облака - главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.

Представляем вашему вниманию данное видео: