https://news.day.az/world/1761235.html Грандиозное шельфовое облако появилось в Италии - ВИДЕО Грандиозное шельфовое облако появилось у побережья Италии Как передает Day.Az, захватывающие дух кадры опубликованы в Телеграм. Такие облака - главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями. Представляем вашему вниманию данное видео:
Грандиозное шельфовое облако появилось в Италии - ВИДЕО
Грандиозное шельфовое облако появилось у побережья Италии
Как передает Day.Az, захватывающие дух кадры опубликованы в Телеграм.
Такие облака - главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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