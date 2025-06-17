АФФА присудила двум командам техническое поражение

Состоялось заседание дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на заседании была дана правовая оценка нарушениям правил в низших лигах.

В матче лиги U-17 "Туран Товуз" - "Динамо" (Баку) гостям было присуждено техническое поражение со счетом 0:3, так как они не вышли на поле в установленное время.

Такая же ситуация произошла в матче лиги U-12 "Кюрдамир" - "Исмаиллы". На этот раз хозяевам было присуждено техническое поражение - 0:3, так как они не вышли на поле в установленное время.