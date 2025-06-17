https://news.day.az/sport/1761090.html АФФА присудила двум командам техническое поражение Состоялось заседание дисциплинарного комитета АФФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на заседании была дана правовая оценка нарушениям правил в низших лигах. В матче лиги U-17 "Туран Товуз" - "Динамо" (Баку) гостям было присуждено техническое поражение со счетом 0:3, так как они не вышли на поле в установленное время.
АФФА присудила двум командам техническое поражение
Состоялось заседание дисциплинарного комитета АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на заседании была дана правовая оценка нарушениям правил в низших лигах.
В матче лиги U-17 "Туран Товуз" - "Динамо" (Баку) гостям было присуждено техническое поражение со счетом 0:3, так как они не вышли на поле в установленное время.
Такая же ситуация произошла в матче лиги U-12 "Кюрдамир" - "Исмаиллы". На этот раз хозяевам было присуждено техническое поражение - 0:3, так как они не вышли на поле в установленное время.
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