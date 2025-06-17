https://news.day.az/world/1760985.html Из Ирана в Азербайджан эвакуировали граждан четырех стран В Азербайджан доставлена очередная группа эвакуированных из Беларуси, России, Таджикистана и Вьетнама, сообщает Day.Az. Среди эвакуированных - представители дипломатического корпуса и их семьи, а также люди, работающие в различных сферах в Иране.
Из Ирана в Азербайджан эвакуировали граждан четырех стран
В Азербайджан доставлена очередная группа эвакуированных из Беларуси, России, Таджикистана и Вьетнама, сообщает Day.Az.
Среди эвакуированных - представители дипломатического корпуса и их семьи, а также люди, работающие в различных сферах в Иране. Наибольшую группу составляют российские артисты, которые уже месяц находятся на съемках в Иране.
Эвакуация продолжается до поздней ночи. Иностранных граждан доставляют в аэропорт на автобусах для дальнейшей транспортировки.
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