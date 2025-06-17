Из Ирана в Азербайджан эвакуировали граждан четырех стран

В Азербайджан доставлена очередная группа эвакуированных из Беларуси, России, Таджикистана и Вьетнама, сообщает Day.Az.

Среди эвакуированных - представители дипломатического корпуса и их семьи, а также люди, работающие в различных сферах в Иране. Наибольшую группу составляют российские артисты, которые уже месяц находятся на съемках в Иране.

Эвакуация продолжается до поздней ночи. Иностранных граждан доставляют в аэропорт на автобусах для дальнейшей транспортировки.