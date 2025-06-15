Голкипер "Барселоны" достиг договоренности с "Галатасараем"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген достиг соглашения с "Галатасараем" о возможном переходе в стан турецкого гранда, сообщает İdman.biz со ссылкой на Fanatik.

По данным источника, трансфер 33-летнего вратаря может быть завершен в ближайшее время, если каталонцы не потребуют за него значительный трансферный взнос.

Ранее сообщалось, что "Барселона" больше не рассчитывает на тер Штегена. Руководство клуба осталось недовольно поведением капитана после его восстановления от травмы колена. Особенно отмечался инцидент, когда немец отказался лететь в Милан на ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Интера" (4:3), узнав о своем исключении из заявки на матч.