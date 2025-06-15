Иран не направлял никакого сообщения Израилю - МИД Ирана
Иран не направлял никаких сообщений Израилю через Кипр или другие страны.
Как сообщает Day.Az, об этом 15 июня заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, комментируя распространённую в зарубежных СМИ информацию о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы передал послание израильской стороне через Кипр.
Следует отметить, что Израиль нанёс авиаудары по Ирану ранним утром 13 июня. В результате погибло большое число иранских военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами, командующего штабом "Хатам аль-Анбия" Голамали Рашида, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять учёных-атомщиков и высокопоставленных чиновников.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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