Ренат Дадашов получил предложения из нескольких европейских стран

Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов оказался в поле зрения сразу нескольких европейских клубов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 26-летний нападающий получил предложения от команд из Германии, Бельгии и Испании.

Ожидается, что в ближайшее время агенты футболиста начнут переговоры с потенциальными новыми клубами.

Напомним, что в феврале этого года Дадашов перешел в польский клуб "Радомяк". Его контракт был подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.