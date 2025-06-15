https://news.day.az/sport/1760686.html Ренат Дадашов получил предложения из нескольких европейских стран Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов оказался в поле зрения сразу нескольких европейских клубов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 26-летний нападающий получил предложения от команд из Германии, Бельгии и Испании. Ожидается, что в ближайшее время агенты футболиста начнут переговоры с потенциальными новыми клубами.
Ренат Дадашов получил предложения из нескольких европейских стран
Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов оказался в поле зрения сразу нескольких европейских клубов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 26-летний нападающий получил предложения от команд из Германии, Бельгии и Испании.
Ожидается, что в ближайшее время агенты футболиста начнут переговоры с потенциальными новыми клубами.
Напомним, что в феврале этого года Дадашов перешел в польский клуб "Радомяк". Его контракт был подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.
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