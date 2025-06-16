В районе ядерного объекта Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в районе иранского ядерного объекта Фордо.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный сейсмологический центр Ирана.

29 мая в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 124 км к юго-востоку от Кух-Сефида. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км.

В результате землетрясения магнитудой 5, произошедшего 1 мая, в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави пострадали 29 человек. Отмечается, что все пострадавшие получили травмы при попытке спастись от землетрясения.