https://news.day.az/world/1760780.html В районе ядерного объекта Ирана произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в районе иранского ядерного объекта Фордо. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный сейсмологический центр Ирана. 29 мая в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 124 км к юго-востоку от Кух-Сефида.
В районе ядерного объекта Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в районе иранского ядерного объекта Фордо.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный сейсмологический центр Ирана.
29 мая в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 124 км к юго-востоку от Кух-Сефида. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км.
В результате землетрясения магнитудой 5, произошедшего 1 мая, в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави пострадали 29 человек. Отмечается, что все пострадавшие получили травмы при попытке спастись от землетрясения.
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