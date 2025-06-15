Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир, и отметил, что с этой целью сейчас проводятся встречи и телефонные разговоры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как он написал в Truth Social, "скоро будет мир между Израилем и Ираном". "Сейчас проводят много телефонных разговоров и встреч", - добавил американский лидер.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.