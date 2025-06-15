Эрдоган об эскалации между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение ситуации, начавшееся с нападения Израиля на Иран, представляет серьёзную угрозу для безопасности всего региона.

Как сообщает Day.Az, такую оценку турецкий лидер дал в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хайтамом бин Тариком бин Теймуром Аль Саидом.

Эрдоган отметил, что примечательно - атаки произошли накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке, подчеркнув, что единственным путём урегулирования ядерного вопроса остаются дипломатические усилия.

Президент Турции также указал, что происходящие события не должны отвлекать внимание международного сообщества от продолжающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.