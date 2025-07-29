Тегеран собираются закрыть на неделю

В Иране острый дефицит воды - реки и водохранилища пересохли. Власти задумываются о переносе столицы, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "BILD на русском"

Пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани назвала нехватку воды "национальной проблемой", которая может перерасти в гуманитарную и экономическую катастрофу. Она заявила: "Ситуация с водой в Тегеране совсем плохая, поэтому мы вынуждены рассмотреть закрытие столицы на неделю".

Под "закрытием" имеется в виду, что будет прекращена работа общественных учреждений, университетов и школ. Как сообщает иранское государственное информагентство Irna, правительство рассматривает "нетрадиционные варианты" решения проблемы. Одно из предложений - сократить рабочую неделю до четырёх дней, а также по возможности перевести людей на удалённую работу. Это должно сэкономить воду и электроэнергию.

Проблема затронула почти всю страну. По данным экспертов, 80% водохранилищ почти пусты. В следующие два месяца нормальное водоснабжение будет невозможно. Дожди пополнят запасы воды лишь осенью.

Уже на прошлой неделе власти в Тегеране и 50 других городах ограничили подачу воды - периоды отключения составили в общей сложности от 12 до 48 часов. В результате многие жители страны уехали на север, в сторону Каспийского моря, где нехватки воды нет.

Насколько серьёзна ситуация, показывает заявление президента Масуда Пезешкиана, который не исключил даже переноса столицы в другой город:

"В Тегеране действительно больше нет воды".

Население иранской столицы - более 14 млн человек.

Причины этого кризиса - многолетняя засуха и экологическая политика исламистской диктатуры, игнорировавшая проблему водоснабжения. Вместо инвестиций в инфраструктуру муллы вкладывались в создание и вооружение террористических организаций на Ближнем Востоке, резюмирует редакция BILD.