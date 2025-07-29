Продолжаются мероприятия по спасению незаконно содержащихся диких животных

По инициативе Общественного объединения IDEA при участии представителей Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства продовольственной безопасности на предприятии общественного питания под названием The Farm, действующем как конноспортивный комплекс и ресторан, в поселке Бузовна Хазарского района были проведены неотложные мероприятия.

Как сообщает Day.Az, в ходе совместных проверок было установлено, что на территории объекта незаконно содержались 9 пятнистых оленей и 1 обезьяна породы макака.

Олени и макака были увезены с территории ветеринарными специалистами Центра по уходу за животными IDEA и Бакинского зоопарка. Сначала в клинических условиях было проведено медицинское обследование животных, а затем для обеспечения здоровых и безопасных условий их существования они были переданы в Бакинский зоопарк.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан проявлять бережное и ответственное отношение к домашним животным и не допускать незаконного содержания диких животных. Лиц, столкнувшихся с подобными случаями, просят сообщать об этом на горячую линию "1113", действующую в рамках программы "Экстренная помощь природе", или на официальные страницы Общественного объединения IDEA в социальных сетях.