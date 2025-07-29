https://news.day.az/society/1770858.html

Поножовщина в Шеки - подозреваемый задержан

В селе Шин Шекинского района двое мужчин получили ножевые ранения. Как передает Day.Az, местный житель Гариб Наджафов во время конфликта ударил ножом своих односельчан - 72-летнего Джалила Мамедова и 68-летнего Ильяса Гасанова. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. По данному факту ведется расследование.