Поножовщина в Шеки

В селе Шин Шекинского района двое мужчин получили ножевые ранения.

Как передает Day.Az, местный житель Гариб Наджафов во время конфликта ударил ножом своих односельчан - 72-летнего Джалила Мамедова и 68-летнего Ильяса Гасанова.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту ведется расследование.