https://news.day.az/society/1770858.html Поножовщина в Шеки - подозреваемый задержан В селе Шин Шекинского района двое мужчин получили ножевые ранения. Как передает Day.Az, местный житель Гариб Наджафов во время конфликта ударил ножом своих односельчан - 72-летнего Джалила Мамедова и 68-летнего Ильяса Гасанова. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. По данному факту ведется расследование.
Поножовщина в Шеки - подозреваемый задержан
В селе Шин Шекинского района двое мужчин получили ножевые ранения.
Как передает Day.Az, местный житель Гариб Наджафов во время конфликта ударил ножом своих односельчан - 72-летнего Джалила Мамедова и 68-летнего Ильяса Гасанова.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
По данному факту ведется расследование.
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