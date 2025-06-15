На пляже Шихово в море утонули двое подростков

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о том, что на пляже Шихово в Сабаильском районе Баку утонули в море 2 человека.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

В связи с поступившей информацией к поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по надзору над маломерными судами и спасению на водах.

Поиски предположительно утонувших Гаджиева Ильгара Вугар оглу (2008 г.р.) и Гараева Сабира Ризван оглу (2008 г.р.) продолжаются.