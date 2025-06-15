https://news.day.az/society/1760766.html В Азербайджане ожидаются ливни с градом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 16 июня днем в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Нестабильная погода, наблюдаемая в регионах Азербайджана, сохранится до полудня 18 июня.
В Азербайджане ожидаются ливни с градом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
16 июня днем в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.
Нестабильная погода, наблюдаемая в регионах Азербайджана, сохранится до полудня 18 июня. В ряде мест ожидаются прерывистые дожди, грозы, в отдельных районах - интенсивные осадки в виде ливней, град, в высокогорных местностях - мокрый снег.
В связи с ожидаемыми осадками уровень воды в реках повысится, а на некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, вероятны кратковременный сход селей и наводнения.
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