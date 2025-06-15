В Азербайджане ожидаются ливни с градом

16 июня днем в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

Нестабильная погода, наблюдаемая в регионах Азербайджана, сохранится до полудня 18 июня. В ряде мест ожидаются прерывистые дожди, грозы, в отдельных районах - интенсивные осадки в виде ливней, град, в высокогорных местностях - мокрый снег.

В связи с ожидаемыми осадками уровень воды в реках повысится, а на некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, вероятны кратковременный сход селей и наводнения.