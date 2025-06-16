Israir отменила все рейсы

Израильская авиакомпания Israir объявила об отмене всех рейсов из Тель-Авива и в Тель-Авив до 30 июня в связи с закрытием воздушного пространства страны до особого распоряжения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении генерального директора Israir Ури Сиркиса.

Сообщается, что начата подготовка к возврату из-за рубежа израильтян, оказавшихся в затруднительном положении и не имеющих возможности вернуться на родину.

Гендиректор компании отметил, что операция по возвращению израильских граждан, проживающих за границей, может начаться ближе к концу недели или к началу следующей недели.

"Мы всё ещё изучаем поведение противника, его модели и повторяющийся характер угроз",- отмечается в информации.

По словам представителя авиакомпании, рейсы будут организованы исключительно для израильтян, желающих вернуться на родину, и на данном этапе выезд из страны будет запрещён как для граждан Израиля, так и для других пассажиров.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.